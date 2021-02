Venezia-Cremonese (diretta ore 19)

CREMONA (9 febbraio 2021) - Il Venezia dell’ex Forte (bomber da 11 gol segnati senza calciare un solo rigore) è l’esame che la Cremonese attende per capire se può spiccare o meno il volo. Per i sostenitori grigiorossi è invece l’occasione per capire se stanno sognando o se davvero la squadra grigiorossa è in grado di azzerare le differenze in classifica e giocarsela a viso aperto con tutte. Senza più tatticismi, senza più dover preparare un piano B, perché Pecchia insiste su un solo modo di giocare e la squadra lo applica per novanta minuti senza perdere la bussola in campo. Questa sera allo stadio Penzo di Venezia (ore 19) si consumerà la 22ª giornata del campionato di serie B e i grigiorossi attendono di poter battere finalmente una squadra da zona playoff, impresa mai riuscita finora. La gara di andata finì 0-0 con la Cremonese che si fece preferite ai lagunari per lunghi tratti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO