Fra i banchi poco più dell’1% è positivo

CREMONA (5 febbraio 2021) - Dal 1° settembre al 31 gennaio gli studenti risultati positivi al Covid sul territorio sono stati 782 cui si devono aggiungere 37 casi di positività fra il personale scolastico. La percentuale dei positivi rispetto al totale della popolazione di 50.424 studenti si attesta sull’1,55%. In totale gli studenti isolati sono stati 4.528, per un totale di 518 classi. Sono le superiori a registrare il maggior numero di positivi: 293, seguiti dai 240 delle primarie e dai 161 delle medie, per chiudersi con gli 88 dell’infanzia. A monitorare l’andamento dei contagi in ambito scolastico sono gli operatori del Gruppo Scuola coordinati dalla Laura Rubagotti e dall’Osservatorio Epidemiologico di ATS Val Padana diretto dal Marco Villa. Ed in merito Rubagotti e Villa osservano: «Al 31 gennaio, poco più dell’1% degli studenti e del personale scolastico è risultato positivo al tampone, con un incremento dei casi all’aumentare dell’età. Nonostante il ricorso alla didattica a distanza rivolto ai ragazzi più grandi, questi ultimi hanno un’incidenza maggiore lasciando presumere che intervengano fattori di rischio esterni alla scuola e correlati con una socialità alternativa».

