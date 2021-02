Latte: innovazione al centro degli scambi Italia-Pakistan

CREMONA (4 febbraio 2021) - Analizzare le tendenze e l'innovazione può essere la modalità migliore per comprendere il futuro di un settore economico rilevante e dinamico come quello lattiero-caseario, dalle forti connotazioni internazionali. Queste le tematiche trattate dal webinar «Innovation in dairy products and emerging trends in dairy sector», organizzato dalla Pakistani Dairy Association con la collaborazione di CremonaFiere e Unido. In un secondo appuntamento, già fissato, Cremonafiere, sempre in collaborazione con Unido, presenterà un programma che metterà a fuoco le tecnologie da implementare in Pakistan (quarto produttore di latte a livello mondiale) per la produzione, la gestione e la trasformazione del latte. Valido segmento in cui investire con un potenziale di crescita significativo. Le Fiere Zootecniche di Cremona sono impegnate a promuovere all’estero il modello produttivo agroalimentare italiano, adottato dalle imprese, favorendo il consolidamento e lo sviluppo economico-commerciale. Attività che ha portato nelle diverse edizioni della Fiera a numerosi incontri d’affari tra aziende con la collaborazione di attori come l’Italian Trade Agency. CremonaFiere ha pertanto confermato anche in «versione online» l’importanza dei concetti di internazionalizzazione e network, in attesa della prossima edizione 2021 che avrà luogo dal 2 al 4 dicembre. «Nonostante tutte le difficoltà - ha spiegato Massimo De Bellis, Direttore di CremonaFiere - crediamo fortemente nelle potenzialità e nella competitività del sistema agro-zootecnico italiano sui mercati esteri. Per questo abbiamo aderito volentieri all’iniziativa della Pakistani Dairy Association, un’azione diretta e concreta che contiamo di far proseguire con nuove iniziative già nei prossimi mesi». (ANSA)