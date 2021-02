Bagarre ambiente. E le minoranze staccano la spina

CREMONA (2 febbraio 2021) - L’aula del Consiglio comunale che si è tenuto ieri da remoto era solo virtuale e i consiglieri di Forza Italia e della Lega ne sono usciti per protesta staccando il collegamento al momento di discutere l’ordine del giorno della maggioranza sul nuovo Piano energetico-ambientale e sulla sorte dell’inceneritore, che «si prevede di portare a fine vita per la prima volta con una data certa e concordata da tutti, il 2029, senza prospettive di ulteriori potenziamenti, revamping o investimenti per opere di adattamento».

«Avete trasformato il Consiglio comunale in una sede del Pd», è l’accusa del capogruppo di Forza Italia, Carlo Malvezzi. È stato l’ex candidato sindaco del centrodestra ad aprire la discussione, dopo la lettura dell’odg da parte del primo firmatario, il capogruppo Pd Roberto Poli. Malvezzi ha ricordato di aver inviato una lettera aperta a tutti i consiglieri nella quale si chiedeva il rinvio del documento per permettere un approfondimento di tutta la documentazione inerente il lavoro svolto dallo Steering Committee: «Prima delle logiche di partito viene la nostra coscienza, che ci deve spingere a prendere una decisione dopo un attento esame. Ma lo spazio per farlo non ci è stato dato e questo è un vulnus pesantissimo».

