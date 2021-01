CREMONA (30 gennaio 2021) - Non ce l'ha fatta il paracadutista 35enne che questa mattina, in fase di atterraggio, ha impattato a forte velocità col terreno all'aeoporto del Migliaro. L'uomo, il 35enne Marco Pietro Rossi della provincia di Lecco, ha subito perso conoscenza ed è rimasto immobile a terra. L'allarme è scattato subito. Nell'arco di pochi minuti sul posto sono giunti gli operatori del 118 (automedica e ambulanza). Dopo aver stabilizzato e sistemato il ferito a bordo dell'ambulanza, con tutte le cautele del caso, i sanitari hanno iniziato il trasporto verso l'ospedale Maggiore, in codice rosso (massimo grado di emergenza) e a sirene spiegate. Sconcerto e paura sul volto delle decine di appassionati in quel momento presenti al Migliaro per i lanci. L'uomo, che non è cremonese, è stato definito come un paracadutista esperto. Oltre agli operatori del 118, sul posto sono giunti due equipaggi della squadra volante della Questura, che hanno raccolto tutti gli elementi utili per far luce sull'accaduto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO