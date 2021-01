Ora la resistenza è agli sgoccioli. «Ci resta un mese»

CREMONA (28 gennaio 2021) - La resistenza di ristoratori e baristi è agli sgoccioli: «Siamo con l’acqua alla gola. Ci resta un mese di tempo, forse poco più, prima di affogare». A fissare la scadenza sono i membri della neonata associazione Arpe, in cui ha preso forma strutturata il comitato spontaneo che, in questi mesi, ha dato voce alle richieste della categoria attraverso manifestazioni e campagne di protesta. Per gli operatori del settore è scattato il conto alla rovescia: sono troppi gli oneri — sia fiscali che operativi — a cui far fronte per pensare di tener duro ancora a lungo. «Sì, è in discussione la nostra stessa sopravvivenza — ammettono —. Se non potremo riaprire, il nostro destino è segnato». Prima di gettare la spugna, però, gli specialisti della convivialità non lasceranno nulla di intentato: per questo il 4 febbraio incontreranno l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi. Per chiedere aiuti concreti e per riaccendere le speranze di ripresa.

Arpe - Associazione Ristoratori & Pubblici Esercizi è stata costituita ufficialmente una manciata di giorni fa e, al momento, aggrega una trentina di titolari di bar e ristoranti di tutta la provincia di Cremona. Il consiglio direttivo, guidato dalla presidente Lina Grazioli della Trattoria Cerri di Cremona e dal suo vice Beppe Franzosi del Bar Sport di Costa Sant’Abramo, comprende Antonio Statella dell’Osteria Pane e Salame di Cremona, Paolo Crotti de La Resca di Vescovato e Paolo Baggio de La Golena di Bosco Ex Parmigiano.

