Torre panoramica e percorsi sonori. Una città giardino

CREMONA (28 gennaio 2021) - Alcuni sono potenzialmente facili da realizzare, altri rischiano di scontrarsi con burocrazia, vincoli paesaggistici o architettonici, scarse risorse economiche a disposizione e piani urbanistici. Ma di sicuro, i progetti dei 168 studenti del Politecnico di Milano, chiamati a studiare una riqualificazione di Cremona in chiave green, sono avveniristici e in fondo concretizzabili. Suddivisi in 18 gruppi, i ragazzi del corso «Landscape Representation and Modelling», che studiano presso la sede distaccata di Piacenza, hanno immaginato la Cremona che vorrebbero: più verde e più a misura d’uomo. Con percorsi ciclopedonali in grado di ricongiungere campagne, centro storico e fiume; con aree di sosta e piacere per gli occhi, indipendentemente dal fatto che sia generato da piante e giardini, o da installazioni in grado di evocare le peculiarità della città. Musica in primis.

La ricerca, intitolata «Ecosystems and Green strategy analysis and design for Cremona», ha compreso pochi sopralluoghi a causa della pandemia in corso, ma tante ricerche storiche e tecniche. Per poi concludersi con l’elaborazione di numerosi rendering progettuali, che in qualche caso hanno evidentemente subito l’influenza delle nazioni di provenienza dei ragazzi: molti di loro arrivano infatti da diversi stati europei ma anche extra europei, dove il concetto di giardino è un po’ differente rispetto a quello italiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO