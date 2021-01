CREMONA (28 gennaio 2021) - Nella prima puntata andata in onda ieri sera di Italia’s Got Talent, undicesima edizione del talent show in onda su Tv8 e con la conduzione di Lodovica Comello, tra i vari artisti che si sono esibiti alle Audizioni c’era anche Matteo Filippini, 43enne di Cremona. Matteo ha giocato con la musica, unendo le note al mentalismo: ha chiesto alla giuria di pensare ad una canzone e di cantarla. Poi ha chiesto a Joe Bastianich di salire sul palco, riuscendo ad indovinare la canzone che aveva pensato. A giudicare l’esibizione la giuria formata anche quest’anno da Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich. Per lui, quattro sì.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO