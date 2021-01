Vaccinatori cercansi

CREMONA (28 gennaio 2021) - Medici, infermieri, assistenti sanitari e ostetriche, in servizio o in pensione: Ats Val Padana li ricerca disperatamente per formare l’esercito dei vaccinatori. Servono rinforzi per potere garantire la prosecuzione della campagna. In vista c’è la Fase Due, quella che si rivolgerà alla popolazione partendo dai più fragili, macro-categoria all’interno della quale sono stati selezionati gli over 80 come gruppo iniziale da sottoporre alla somministrazione: in provincia di Cremona si parla di oltre 25 mila persone. Il reclutamento, lanciato da una settimana attraverso la pubblicazione dell’avviso sul portale dell’azienda (www.ats-valpadana.it) sta però incontrando numerosi ostacoli. Il principale nodo riguarda la gratuità del servizio: chi darà la propria disponibilità lo dovrà fare senza ricevere alcun compenso. Al netto di rimborsi spese e coperture assicurative, sarà puro volontariato. Su questo fronte il coordinamento degli Ordini delle professioni Infermieristiche si è già mosso, sollevando perplessità e dubbi. «Abbiamo scritto alla direzione generale Welfare di Regione Lombardia – spiega Enrico Marsella presidente di Opi Cremona che anche ieri ha ricevuto la richiesta di Ats di divulgare agli iscritti la comunicazione – . Riteniamo che un servizio come quello della campagna vaccinale anti-Covid, così ad alto impatto, debba essere basato su un rapporto contrattuale che valorizzi il lavoro di professionisti. Capiamo l’emergenza e siamo consapevoli dell’importanza della solidarietà e del volontariato, ma a queste condizioni come Ordine di Cremona e come Coordinamento degli ordini regionale abbiamo ritenuto di non aderire alla richiesta».

