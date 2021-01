Niente revisioni, tutti a casa: rabbia alla Motorizzazione

CREMONA (27 gennaio 2021) - Una quindicina di revisioni mezzi programmate nella giornata di ieri sono state cancellate all’ultimo secondo a causa dell’indisposizione dell’unico tecnico della Motorizzazione Civile: la classica goccia che ha fatto traboccare un vaso già pieno di rinvii e disservizi, da imputare proprio a carenze di organico.

Per Fita Cna e Confcommercio «il disguido è un segnale che preoccupa molto perché evidenza un sistema inadeguato per il nostro territorio e nei confronti degli utenti e delle tante aziende che devono svolgere i collaudi e fare le revisioni ai loro mezzi». Per questo le sigle tornano a invocare interventi urgenti, già caldeggiati al ministero con il tramite della prefettura. La responsabile provinciale Fita Cna, Alessia Manfredini e il presidente di Confcommercio, Andrea Badioni spiegano che i disservizi sono «conseguenza inevitabile di fronte ad una struttura che non ha adeguate risorse umane: è un problema che impone una soluzione rapida ed efficace. Per questa ragione, a distanza di un mese dall’incontro con il prefetto in merito alle sofferenze di personale e di servizi, sollecitiamo nuovamente al ministero l’urgenza di incrementare il personale presso la motorizzazione di Cremona. Non esistono altre soluzioni possibili».

Ma il problema non riguarda solo le revisioni. Le lunghe attese imputabili alla carenza di organico presso la motorizzazione, in questi mesi hanno interessato anche gli esami di guida. Sui quali hanno inciso pure le incertezze legate alla pandemia: «Gli ultimi disservizi sono causati dal blocco degli esami della settimana scorsa – spiega Vadim Ravani, segretario provinciale Autoscuole Unasca –, ma in coordinamento con la Motorizzazione è stata rifatta la programmazione. Gli esami sono ripresi nella giornata di ieri (lunedì per chi legge, Ndc) con le sedute che siamo riusciti a recuperare. Per quanto riguarda gli esami superiori, la direzione di Brescia ha dirottato su Cremona del personale, per garantire lo svolgimento delle prove pratiche in scadenza a fine marzo». Tornando al comparto revisioni veicoli, Ravani spiega che a breve dovrebbe arrivare in supporto un ingegnere aggiuntivo che si fermerà a Cremona per alcune settimane.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO