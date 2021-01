Oltre 1700 badanti: ma 6 su 10 in nero

CREMONA (25 gennaio 2021) - In provincia di Cremona operano 1.716 colf e 1.712 badanti, secondo i numeri diffusi dall’Osservatorio Domina, ricavati da rilevazioni di Istat e Inps. Le collaboratrici familiari sono l’l,9% del totale lombardo: un dato che colloca il territorio cremonese al quinto posto in regione per numero di lavoratrici ogni mille abitanti (per la precisione 4,8). Sul fronte delle assistenti domiciliari, invece, Cremona occupa l’ultima posizione in Lombardia, condivisa con Pavia: sono solo 6,2 le badanti ogni cento anziani con almeno 79 anni. Lo studio, inoltre, fa luce sul numero di richieste di regolarizzazione presentate nell’ambito nella Sanatoria 2020: esattamente 915, ovvero l’1,9% delle 47.357 conteggiate in regione. Ma la maggior parte delle specialiste dell’assistenza familiare continua a lavorare in nero: le irregolari, secondo l’Osservatorio Domina, sono circa il 60%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO