CREMONA (21 gennaio 2021) - Duro intervento dei consiglieri comunali Carlo Malvezzi, Federico Fasani e Saverio Simi in merito all'inceneritore di Cremona.

"Nell’attesa di conoscere le ipotesi progettuali contenute dallo Steering Commitee sull’economia circolare, frutto di una collaborazione tra AEM Spa, LGH Spa e Padania Acque Spa, evidenziamo - si legge nel comunicato stampa - tre elementi che riteniamo significativi, partendo dalle poche certezze che fin qui sono emerse. Il termovalizzatore di Cremona, di proprietà di LGH, controllata da A2A spa, resterà in funzione almeno fino al 2030 e incenerirà anche i fanghi da depurazione, come prevede già oggi l’autorizzazione ambientale. Vengono così definitivamente smascherate le false promesse fatte dal Sindaco Galimberti e dalla coalizione di sinistra nelle campagne elettorali del 2014 e del 2019. Tutti ricorderanno l’impegno assunto in piazza del Comune da parte di Gianluca Galimberti di spegnere il termovalorizzatore di Cremona dapprima entro il 2017 (entro tre anni dalla sua prima elezione) e poi nel 2024, illudendo i cittadini e le associazioni ambientaliste sulla sua affidabilità. Ebbene, le doppie promesse sono andate letteralmente in fumo e si sono rivelate per quelle che sono: bugie irrealizzabili. Chi le ha fatte allora, oggi sposta l’obbiettivo della chiusura al 2030. È la classica tecnica della dilazione infinita, tipica di chi è incapace di mantenere i propri impegni, scappa dalle proprie responsabilità, cercando di scaricare su chi verrà dopo di lui i propri fallimenti...".

