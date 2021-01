In Fiera il polo per la campagna di vaccinazione

CREMONA (21 gennaio 2021) - Non ha i petali della primula sbocciata dalla penna di Stefano Boeri, ma, in compenso, è dotata di tutte le caratteristiche necessarie per ospitare il set della campagna vaccinale di massa che, nel distretto di Cremona, potrebbe verosimilmente partire all’inizio di marzo: la sala Ponchielli della Fiera è stata designata come polo per la somministrazione del vaccino anti-Covid. La decisione è stata presa dopo il sopralluogo che si è svolto nelle scorse ore, ma verrà formalizzata soltanto domani, dopo la riunione del consiglio di amministrazione di CremonaFiere. Lo spazio, ampio oltre 300 metri quadrati, è collocato al piano terra del Centro Congressi del quartiere fieristico, a pochi passi dall’ingresso di piazza Zelioli Lanzini. Una struttura congeniale sotto il profilo logistico, come spiega il presidente della Fiera, Roberto Biloni: «La sala dispone di un vasto parcheggio adiacente, rispetta i criteri di accessibilità previsti — compresa la differenziazione dei flussi in entrata e in uscita — ed è fornita di impianti di riscaldamento e raffrescamento».

