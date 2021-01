Raddoppio ferroviario Codogno-Cremona-Mantova, lettera a Governo e Regione

CREMONA (20 gennaio 2021) - Il sindaco di Cremona Gianluca Galimberti, il presidente della Provincia Mirko Signoroni e Gian Domenico Auricchio, presidente della Camera di Commercio di Cremona, hanno sottoscritto una lettera inviata a Paola De Micheli, ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché a Claudia Maria Terzi assessora alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia, riguardante la richiesta di inserimento di opere nel capitolo infrastrutture dei fondi Recovery Plan. In particolare viene chiesto di inserire nella lista delle opere da candidare nel capitolo Infrastrutture del Recovery Plan che il Governo invierà presto in Europa per accedere ai fondi Next Generation il raddoppio ferroviario della tratta Codogno-Cremona-Mantova, riconoscendo al sud Lombardia un ruolo di traino dell’economia italiana e un posizionamento infrastrutturale strategico negli assi di comunicazione europei. Oggi la lettera verrà inoltrata anche a Roberto Gualtieri, ministro dell'Economia e delle Finanze, che segue da vicino il Recovery Plan, e a tutti i parlamentari eletti nella circoscrizione di Cremona.

