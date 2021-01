CREMONA (19 gennaio 2021) - E' stato fermato da una pattuglia della Polizia locale e alla richiesta di vedere i documenti, un autotrasportatore greco ha reagito con un morso che ha staccato di netto la falange di un dito del vigile. E' successo in tarda mattina in via Mantova. L'agente è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale. Il camionista è stato arrestato.

