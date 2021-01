Vanoli Cremona - Armani Exchange Milano diretta ore 17

CREMONA (19 gennaio 2021) - La particolarità di questo campionato di serie A è che non dà mai certezze. O lunghe pause, per vari motivi, o gare a ripetizione. Una stagione frenetica che non ti permette di goderti le vittorie, ma dall’altro punto di vista di farti dimenticare in fretta anche le sconfitte. Cremona, dopo il brutto ko subito contro Trieste, torna oggi in campo contro la squadra più forte del campionato: Milano. Una partita sicuramente molto molto complicata e dal pronostico oggettivamente chiuso. Ma si sa che certe volte le motivazioni possono cambiare le carte in tavola, o perlomeno fare accadere cose speciali. Oggi alle 17 al PalaRadi andrà in scena il recupero dell’ultima giornata del girone di andata, quella saltata a causa della neve di Madrid che aveva bloccato la squadra di Messina dopo la sfida di Eurolega. Non una gara come tutte le altre, aldilà del blasone dell’avversario, perché la squadra di Galbiati si giocherà l’ultima possibilità di poter agganciare le Final Eight.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO