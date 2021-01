VIDEO Dal Senato l'intervento del premier Conte

ROMA (19 gennaio 2021) - In diretta dall'aula del Senato, l'intervento del premier Giuseppe Conte sulla crisi di Governo.

Sono durate poco più di un’ora le comunicazioni del premier Giuseppe Conte nell’aula del Senato con un intervento che ha ricalcato in gran parte quello fatto ieri alla Camera. Seduti accanto a lui 8 ministri (Franceschini, Speranza, Guerini, Bonafede, Di Maio, Lamorgese, D’Incà e Amendola), ad ascoltarlo un’aula quasi al completo. Il discorso è stato scandito da 31 applausi, più numerosi dei 14 ricevuti ieri a Montecitorio ma molto più tiepidi e provenienti in gran parte dai senatori del centrosinistra. Unica eccezione per l’applauso finale, lungo almeno un minuto e più caloroso, per cui i parlamentario del Pd e del M5s si sono alzati in piedi. Subito dopo non è mancato brusio in Aula, tanto che la presidente del Senato, Elisabetta Casellati è intervenuta per chiedere di far silenzio e poter avviare il dibattito. Nessuna protesta formale da parte delle opposizioni, tranne un pò di rumoreggiare nei passaggi sul Recovery plan e sul "disagio» confessato da Conte per la crisi avviata da Iv (mai citata), mentre qualche fischio si è sentito in riferimento al piano vaccinazioni anti Covid oltre ad applausi ironici con cori "Bravo, bravo!» quando il presidente del Consiglio ha fatto appello ai «volenterosi». In aula presenti anche i senatori Matteo Renzi e, negli scranni opposti, Matteo Salvini. A inizio discussione è arrivata la senatrice a vita Liliana Segre, accolta dagli applausi.

Ieri sera alla Camera Conte ha incassato la fiducia con 321 voti a favore (più della maggioranza assoluta), 259 contrari e 27 astenuti. Dopo l’intervento di Conte, si terrà un dibattito che impegnerà l’Assemblea di Palazzo Madama fino alle 12.30: riprenderà alle 13.30 fino alle 16.30. Dopo un’ora di pausa per la sanificazione dell’Aula, Conte replicherà intorno alle 17.30, dopodichè per un’ora e mezza circa ci saranno le dichiarazioni di voto. La votazione di fiducia dovrebbe avere inizio intorno alle 19.30 e dovrebbe concludersi intorno alle 20.30. (ANSA)

