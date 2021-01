Omicidio di via Massarotti, verso le 13 la sentenza

CREMONA (18 gennaio 2021) - Omicidio via Massarotti. La Corte d'assise si è ritirata in camera di consiglio. La sentenza nei confronti di papà Jacob Danho, che il 22 giugno del 2019 ha ucciso la figlia Gloria di 2 anni, è orientativamente prevista per le 13. L'uomo non ha rilasciato dichiarazioni alla Corte. Il pm Vitina Pinto aveva chiesto l ergastolo. Mamma Isabelle non è in aula.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO