«Piango per la mia Cremona. Ma a tutti dico: tenete duro»

CREMONA (18 gennaio 2021) - Tra qualche mese compirà 70 anni e se tutto va bene li festeggerà durante le Olimpiadi, a Tokyo. Oreste Perri, ex sindaco di Cremona, è immerso nel suo ruolo di commissario tecnico della canoa azzurra, ma il cuore e i pensieri sono sempre rivolti alla sua città, alla gente che gli ha sempre voluto bene. Si commuove quando pensa al dolore che Cremona ha vissuto nell’ultimo anno.



Oreste Perri, dove si trova in questo momento?

«Sono in ritiro con la nazionale a Lentini, vicino a Siracusa. Dobbiamo rispettare la famosa bolla. Ma seguo sul web tutte le notizie di Cremona».

Sono stati mesi durissimi.

«La pandemia ci ha portato via amici, persone care. Tante persone sono state male, tanti soffrono ancora. Mi sento vicino a tutti».

Quest’anno taglia un traguardo importante.

«Se tutto va come deve andare, sarà la mia decima Olimpiade: tre da atleta, sette da commissario tecnico. Non male, no?».

E poi, fa cifra tonda.

«È vero, compio 70 anni. Come si dice in questi casi, me ne sento molti di meno. Sarà perché vivo in mezzo ai giovani. So di essere un privilegiato perché sto insieme a questi atleti e perché mi occupo di canoa, una parte importante della mia vita».

