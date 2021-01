Zona rossa, Cremona deserta

CREMONA (17 gennaio 2021) - Pochissime persone in giro per le vie della città, spettacolo spettrale. Sono gli effetti dell'entrata in vigore della 'zona rossa' in Lombardia, scelta dettata dall'ultimo Dpcm del Governo e molto contestata sia a livello regionale che a livello locale. Una presa di posizione che sfocerà domani nel ricorso al Tar annunciato dai vertici del Pirellone.

