Vaccino, Pfizer garantisce: Cremona e Crema avranno tutte le dosi necessarie

CREMONA (17 gennaio 2021) - È allerta anche a Cremona, dopo l’annuncio della tedesca Pfizer sulla riduzione del 29% dell’invio dei quantitativi di vaccini promessi all’Italia. Decisione che arriva proprio nel bel mezzo della campagna vaccinale, facendo temere per la conclusione della Fase Uno: a rischio ci sono le somministrazioni delle seconde dosi, necessarie per rendere completa ed efficace la copertura. A gettare però acqua sul fuoco, mentre anche Crema dovrebbe essere coperta con l’arrivo di 1.170 dosi previsto martedì, è la lettera che proprio ieri è arrivata ad Asst Cremona da parte dell’azienda farmaceutica produttrice: la spedizione dell’approvvigionamento settimanale è confermata. Tra lunedì e martedì arriveranno altri due vassoi da 195 fiale ciascuno, per un totale di 2.340 dosi. Questo quantitativo ci consentirà di terminare il primo giro di vaccinazioni riservato alle prime categorie di popolazione, ovvero sanitari e Rsa.

