SONCINO (10 gennaio 2021) - Uomo copertina di Capital, Forbes, CioApplicationsEurope. Ma anche volontario, studente brillante, innovatore, imprenditore. Michele Grazioli è tutto questo. Forse anche di più.

Grazioli, lei che lavoro fa?

«Per semplificare potremmo dire che mi occupo di intelligenza artificiale e che ho creato alcune aziende».

Domani un cremonese 18enne esce dal liceo e legge la sua intervista. Decide di voler essere il nuovo Grazioli. Cosa deve fare? C'è un trucco?

«No, non c'è. Consiglio di diffidare da chi vende il concetto che basti l'idea geniale per diventare ricchi e di successo. E, peraltro, se l'obiettivo che ci si prefigge è solo quello della gratificazione economica la passione scema alla svelta. Da quando avevo 14-15 anni mi sveglio alle 3-4 di notte per lavorare, l'ho fatto anche mentre studiavo. La gavetta si deve fare ma scegliendo qualcosa che ci piace, in cui si crede. La scuola può dare la giusta forma mentis, poi bisogna ascoltare chi ha più esperienza e leggere. Leggere tanto. Io leggo due libri a settimana e in macchina ascolto audiolibri. Oggi bisogna stare al passo».

