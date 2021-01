Investita in via Giuseppina, la badante 41enne fuori pericolo

CREMONA (9 gennaio 2021) - Sta meglio la badante romena di 41 anni, investita da un furgone mentre percorreva via Giuseppina in bicicletta. L'incidente è avvenuto ieri mattina intorno alle 11. La donna è cosciente e nelle prossime ore sarà trasferita dal reparto di Terapia intensiva a quello di Neurologia. In mattinata gli agenti della Polizia locale si sono recati al Maggiore per avere notizie sulle condizioni della donna ed hanno appreso dai sanitari che la 41enne ricorda le fasi dell'incidente. Gli agenti dell'antifortunistica la sentiranno alla volta di lunedì.

