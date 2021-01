Investita da auto in via Giuseppina, grave ciclista 41enne

CREMONA (8 gennaio 2021) - Una donna di 41 anni è stata investita da un'auto in via Giuseppina mentre era a bordo della sua bicicletta. Il grave incidente stradale è avvenuto poco prima delle 11. Immediati sono scattati i soccorsi, e sul posto sono arrivati automedica e ambulanza della Croce Verde, più gli uomini della Polizia locale. La ciclista è stata trasportata in ospedale in codice rosso.

