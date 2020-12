Peduncolo della Cava bloccato, camion in difficoltà

CREMONA (28 dicembre 2020) - A causa nell'asfalto reso scivoloso dalla neve, i camion non riescono a salire sul Peduncolo, e di conseguenza la rotonda della Cava è bloccata. La polizia ha bloccato l'accesso al Peduncolo e sta cercando di far arretrare i camion in retro. In più un'autocisterna (ora rimossa) si era intraversata all'altezza di piazza della Sorgente. Per evitare il blocco un camion ha cercato di passare da via Riglio (in salita), ed ora è bloccato. In arrivo i vigili del fuoco per rimuoverlo.

