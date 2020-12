Nevicata abbondante, grande difficoltà sulle strade di città e territorio

CREMONA (28 dicembre 2020) - E' una situazione di grande difficoltà quella che si sta vivendo in queste prime ore del giorno a causa della nevicata che si è abbattuta dalla notte su Cremona e provincia. Muoversi in auto è molto complicato, sia in città che sulle arterie del territorio. Molti rami abbattutti dal peso della neve e anche alcune piante stanno crollando sotto il peso del manto bianco. Si segnalano già parecchi incidenti stradali in tutta la provincia - Robecco d'Oglio, Spino d'Adda, Sospiro, Soresina, Casaletto Ceredano - e sul tratto autostradale dell'A21 nel territorio di Pontevico. Mobilitati vigili del fuoco, polizia, polizia stradale, carabinieri e i mezzi di soccorso del 118.

Segnalateci le vostre difficoltà inviando immagini all'indirizzo mail sito@laprovinciacr.it o sulla pagina Facebook de La Provincia di Cremona.

