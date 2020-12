Abbondante nevicata su Cremona e provincia

CREMONA (28 dicembre 2020) - Come annunciato dai bollettini meteo, Cremona e provincia si sono svegliate ammantate di neve a causa di un'intensa perturbazione.

Viste le previsioni meteorologiche, nella giornata di sabato 26 dicembre, dalle ore 15 fino fino alle 21, come previsto dal Piano Neve predisposto dal Comune e gestito da AEM Cremona S.p.A., sono entrati in funzione i 9 mezzi spargisale su tutto il territorio comunale come attività propedeutica e preventiva sia per evitare problemi con le basse temperature della mattinata che per la nevicata prevista per la serata e che si protrarrà sino al pomeriggio di domani. Nel frattempo, tutti i 57 mezzi spazzaneve sono pronti ad intervenire e saranno attivati non appena lo spessore della neve permetterà di iniziare le operazioni. La pulizia interesserà contemporaneamente, nei limiti di operatività dipendenti dalle circostanze, tutte le zone della città. Parallelamente, è previsto un piano di attività complementari, gestite con 16 squadre manuali, ognuna formata da tre persone e mini pale meccaniche, per la pulizia dei marciapiedi, degli accessi alle scuole e agli edifici pubblici, secondo un programma d’intervento prestabilito. Si raccomanda prudenza e particolare attenzione in particolare nella giornata di oggi, lunedì 28 dicembre, quando è previsto il maggior accumulo di neve. I dettagli del Piano neve comunale sono disponibili sul sito del Comune di Cremona al seguente indirizzo https://www.comune.cremona.it/neve.

In base al bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile, Rete Ferroviaria Italiana ha attivato per la giornata di oggi, lunedì 28 dicembre, la fase di emergenza dei Piani neve e gelo su alcune linee della Lombardia. L’offerta ferroviaria è confermata con alcune riduzioni sulle linee dove sono previste nevicate più abbondanti. L’elenco aggiornato della rimodulazione dell’offerta è disponibile nella sezione Infomobilità del sito di RFI o sui siti delle Imprese ferroviarie.

Su questa linea saranno applicati i seguenti provvedimenti:

- tutti i treni della linea CODOGNO - CREMONA - MANTOVA sono cancellati

- I treni RE effettueranno tutte le fermate da Mantova a Codogno, e viceversa con previsione di ritardi di circa 30 minuti;

Trenord invita, prima di mettervi in viaggio, a verificare sulle pagine di direttrice sia del sito internet che della App ufficiale di Trenord ogni altra eventuale variazione che dovesse rendersi necessaria in base all'evoluzione delle condizioni meteo.

