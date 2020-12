Cattedrale di Cremona gremita per la messa della vigilia di Natale

CREMONA (24 dicembre 2020) - Come previsto, a seguito delle restrizioni decise dal Governo Conte per evitare la diffusione del contagio da Coronavirus, la messa della vigilia di Natale in Duomo è stata anticipata alle ore 18 rispetto al tradizionale orario della mezzanotte. Nella foto scattata da Salvo Liuzzi, vediamo la cattedrale cremonese gremita di fedeli, pur nel rispetto delle regole previste del distanziamento.

