VIDEO Da Palazzo Lombardia presentazione del 'V-Day'

MILANO (23 dicembre 2020) - Da Palazzo Lombardia, l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, e il Covid manager, Giacomo Lucchini, presentano il ‘V-Day’ (previsto per domenica 27 dicembre), il piano vaccinazioni della Regione Lombardia.

In Lombardia i primi crio-box con 324 fiale per l’effettuazione di 1620 dosi di vaccino anti-Covid "arriveranno il 27 mattina. L’ospedale Niguarda di Milano sarà l'hub centrale che riceverà le prime dosi; da lì saranno suddivise e trasferite in 14 siti della nostra Regione. Tutta la Regione è stata percorsa dal virus e tutti gli ospedali hanno dato grandi prove. Abbiamo ritenuto doveroso e corretto avviare la campagna in maniera diffusa, in tutte le province e in alcuni luoghi simbolo», tra cui l’ospedale di Alzano e quello di Codogno. Così l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, presentando il piano vaccinale in Regione.

In Lombardia i primi a ricevere il vaccino anti-Covid il 27 dicembre saranno «i presidenti degli ordini dei medici e degli infermieri, i rappresentanti delle categorie Oss e degli addetti a i servizi», ha spiegato Gallera. A Milano, in particolare, tra i primi ad essere vaccinati ci saranno l’operatrice Oss Adele Gelfo e l’addetta alle pulizie Grazie Presta, entrambe impiegate al Niguarda.

«Ogni ospedale sta facendo una ricognizione. Nelle indicazioni delle stime siamo sopra l’80%, quindi una percentuale molto alta». Tra primi i medici che effettueranno la vaccinazione, ha specificato Gallera, ci sono Fabrizio Pregliasco, Massimo Galli, Alberto Zangrillo, Giuseppe Remuzzi, Antonio Pesenti, Sergio Harari, Annalisa Malara a Milano, Giuseppe De Donno a Mantova e Raffaele Bruno a Pavia. (ANSA)

