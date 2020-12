Galimberti sicuro: «L’anno più duro, ma rinasceremo»

CREMONA (23 dicembre 2020) - Alla vigilia del Natale, l’augurio del sindaco Gianluca Galimberti alla città e ai cremonesi, in un anno così difficile e drammatico è forte e sentito: ««L’anno più duro, ma rinasceremo. Credo che sia importante non dimenticare il dolore che insieme abbiamo sperimentato, ma trasformarlo in desiderio di vivere, scegliendo l’essenziale e stando insieme all’altro — afferma —. E poi affrontare l’oggi pensando al domani».

