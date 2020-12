«Noi, bloccati dal Covid e senza voli»

CREMONA (22 dicembre 2020) - Bloccati al di là della Manica, nel Paese che li ha accolti per lavoro o per studio. Sono diversi i cremonesi che in queste ore non possono fare rientro per le festività natalizie a causa del blocco aereo tra la Gran Bretagna e l’Italia deciso in seguito all’osservazione di una nuova variante di Covid-19 in grado di diffondersi molto più rapidamente rispetto a quelle fino ad oggi conosciute. Tra loro c’è Enrico Reggi ,che vive a Londra da quasi quattro anni insieme alla compagna Francesca. Lui impiegato in un’azienda di software, lei in un’impresa di consulenza, lavorano in smart working da marzo e il loro Natale non porterà un cambio di panorama: staranno in casa: «Speriamo di riuscire a tornare a Cremona a gennaio – racconta Enrico – . Abbiamo già fissato i voli, ma a questo punto non sappiamo se sarà possibile».

