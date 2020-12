Tragico fuori strada in A21, due morti. Sarebbero residenti a Cremona

SAN GERVASIO (18 dicembre 2020) - E' tragico il bilancio dell'incidente stradale avvenuto ieri attorno alle 23 sull'autostrada A21 all'altezza di San Gervasio. Un uomo e una donna hanno perso la vita, mentre altre tre persone sono rimaste ferite. Le loro identità non sono ancora note. L'auto, con a bordo le cinque persone, viaggiava in direzione di Brescia, quando per cause ancora in corso di accertamento, ha sbandato schiantandosi contro il guardarail che divide i due sensi di marcia. Sul posto sono immediatamente intervenuti un'auto medica, cinque ambulanze, l'elisoccorso, una squadra di vigili del fuoco. Alla Polstrada invece il compito di ricostruire gli attimi che hanno preceduto lo schianto. Si sta cercando cercando di capire se le vittime abbiano parenti in Italia. Sono tutti rumeni e giovani. Tutti residenti a Cremona, sembra. Le vittime sono il 30enne P.D., conducente dell'auto, e la 33enne B.M., passeggera che stava a fianco del guidatore.

