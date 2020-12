CREMONA (17 dicembre 2020) - «Qui si invecchia bene, ma i giovani fuggono». Alessandro Rosina, demografo dell’Università Cattolica commenta così la «fotografia» anagrafica della provincia scattata dall’Istat. E ammonisce: «Va bene la longevità, ma solo se e quando corrisponde a una miglior qualità della vita. La minore natalità resta un problema». Gli fa eco a distanza il geriatra Daniele Villani: «Attenzione a leggere il dato sull’invecchiamento solo in modo positivo. Per gli anziani si fa troppo poco. ‘Come vivono?’ è la domanda che dobbiamo farci, soprattutto in chiave di prevenzione delle malattie degenerative».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO