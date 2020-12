Arvedi, l’arma vincente è l’innovazione green

CREMONA (17 dicembre 2020) - Il cavalier Giovanni Arvedi è abituato ai successi e ai primati. Eppure, all’indomani della pubblicazione della Top 300 delle imprese della provincia – distribuita in regalo con il quotidiano La Provincia di Cremona e Crema – ha voluto commentare la leadership certificata dal Cersi (2,7 miliardi di fatturato per le aziende del suo Gruppo) con parole che rinnovano il senso di responsabilità verso il futuro: «Insieme alla soddisfazione per i risultati conseguiti in un momento così complicato e difficile per l’economia e, in particolare, per il settore dell’acciaio – ha dichiarato il cavaliere – il Gruppo Arvedi sta operando ed investendo per mantenere sempre più alto il livello di innovazione di prodotto e per attivare processi ambientali che inseriscano i nostri centri produttivi negli scenari legati al Green Deal europeo, anticipando gli obiettivi di decarbonizzazione fissati al 2050. La certificazione EMAS ottenuta dall’Acciaieria Arvedi, ad esempio, è un passo significativo che esprime la nostra convinzione che industria, ambiente e comunità locale possono e devono operare in sinergia e stretta collaborazione». Del Gruppo Arvedi fanno parte altre due società in top ten: l’Arvedi Tubi Acciaio SpA, che nel 2019 ha ricavato 400 milioni, e la Ilta Inox SpA, leader nel mercato dei tubi saldati con un fatturato di oltre 240 milioni.

