Gli indecisi del vaccino

CREMONA (16 dicembre 2020) - Solo il 57% degli italiani è intenzionato a farsi vaccinare contro il Covid-19 e questo minerebbe il raggiungimento dell’immunità di gregge. È il dato, allarmante, che emerge dal monitoraggio psicologico sull’esitanza vaccinale condotto a partire da maggio dall’EngageMinds HUB, dai ricercatori Serena Barello, Lorenzo Palamenghi, Maria Rosaria Savarese e Greta Castellini del centro di ricerca dell’Università Cattolica che si occupa di psicologia dei consumi e della salute sotto la direzione della professoressa Guendalina Graffigna. Il 43% della popolazione italiana risulta ancora esitante nei confronti del nuovo vaccino contro Covid-19. Dato in crescita rispetto a maggio, quando l’arrivo del vaccino sembrava ancora molto lontano. Diminuiscono rispetto a fine settembre quelli che sono certi che non si vaccineranno (oggi 16% rispetto al 20% della precedente rilevazione) e rimane costante la fascia degli incerti (27%). Tra i più dubbiosi, le donne e le fasce più giovani, ma anche i quarantenni. Mentre decisamente più intenzionati a vaccinarsi risultano essere gli over 60 (75% contro il 57% del totale). Colpisce poi che non ci siano differenze regionali in tema di esitanza vaccinale, a conferma che non è la situazione epidemiologica a determinare le percezioni di rischio Covid 19 e la conseguente motivazione a vaccinarsi, bensì fattori più propriamente soggettivi e psicologici. Chi si trova in una condizione di depressione esprime maggiori dubbi verso la possibilità di vaccinarsi (30% rispetto al 27% del totale campione) e chi riporta sintomi ansiosi è più preoccupato rispetto al totale campione sul fatto che i nuovi vaccini non siano testati adeguatamente per la velocità della sperimentazione (56% contro 52% del totale campione).

«Anche i valori di base delle persone sembrano spiegare l’orientamento verso il nuovo vaccino anti-Covid19: chi risulta più individualista, cioè più centrato su di sé e la propria affermazione, risulta più esitante (50% contro il 43% del totale campione); al contrario, la propensione a vaccinarsi si accentua tra gli altruisti, cioè coloro che mettono al primo posto il bene comune nella loro scala valoriale (60% di intenzione vaccinale)», si legge nella ricerca.

«L’esitanza vaccinale non è che la punta di un iceberg di radici psicologiche e sociali che minano la fiducia delle persone verso l’innovazione farmacologica e le misure preventive – spiega Guendalina Graffigna, professore ordinario alla Cattolica e direttore dell’EngageMinds HUB –. Il nostro studio mira ad identificare le variabili psicologiche, emotive e cognitive che giocano un ruolo nel determinare l’esitanza vaccinale. Solo comprendendo i motivi dell’esitanza e la sua dinamica psicologica di evoluzione si potranno orientare risposte comunicative ed educative adeguate». Ma anche il 57% degli italiani che dichiarano l’intenzione di vaccinarsi, spaventa – ma non sorprende – «che questa percentuale crolli al 31% tra chi dichiara scarsa fiducia nella scienza; mentre il dato si ferma al 42% tra chi afferma di avere poca fiducia nel sistema sanitario e al 49% tra chi dice di credere poco alle istituzioni — si legge —. D’altro canto, è anche necessario tener conto – sempre come emerge dall’analisi del Centro di ricerca dell’Università Cattolica – che il 33% del campione – un italiano su tre – pensa che i vaccini siano in generale una ‘manovra di arricchimento delle case farmaceutiche’, il 28% considera i dati sui vaccini ‘facilmente falsificabili’ e addirittura il 23% immagina che il vaccino contro Covid-19 sia una manovra politica del governo.

«Lo stato psicologico delle persone e, su un piano più culturale, la sfiducia nella scienza spiegano buona parte dell’alta esitanza vaccinale che riscontriamo – conclude la professoressa Guendalina Graffigna —. Si tratta di indicazioni importanti per il sistema sanitario pubblico e per i policy makers perché anche grazie a queste informazioni possono essere ben calibrate le future campagne di informazione sull’importanza della vaccinazione».

