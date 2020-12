Santa Lucia, bambini in attesa della notte magica

CREMONA (12 dicembre 2020) - È grande attesa per questa notte di Santa Lucia, il momento di gioia, di emozione e di sorprese per i bambini cremonesi e domattina tutti a scartare i doni: giochi, libri, bambole, elettronica. Nelle foto un bellissimo momento colto di sera e di giorno di due bambini che imbucano la loro lettera nella casetta di Santa Lucia posta in via Mercatello.

Forse in una delle tante letterine qualche bambino al posto di richiedere giocattoli avrà chiesto a Santa Lucia di fermare questa pandemia? Chissà... O di poter ritornare a riabbracciare i propri nonni senza paura? Chissà... O di far guarire un proprio familiare? Chissà...

Dalla purezza dei bambini ci si può aspettare solo cose straordinarie e tutto è possibile a chi crede per fede e con fede.

Io credo che tra le tante lettere ci sarà una di queste. Lasciate che i piccoli fanciulli vengano a me disse Gesù ai suoi discepoli che volevano allontanarli pensando che infastidivano la predica del Maestro.

[GUARDA LE FOTO]

