Consiglio nazionale dei Centri Commerciali, appello al ministro Lamorgese

ROMA (10 dicembre 2020) - Il CNCC (Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali) ha inviato una lettera al ministro Lamorgese per rivolgere alcune osservazioni in merito alle chiusure degli esercizi commerciali presenti all’interno di centri commerciali, gallerie commerciali e parchi commerciali. Nella lettera, il CNCC ha sottolineato che l’apertura senza limitazioni di negozi e grandi magazzini nelle cosiddette “vie dello shopping”, a differenza di quelli situati nei centri commerciali, generano un effetto contrario a quello desiderato, provocando assembramenti nei centri città, situazione a cui si è assistito negli ultimi weekend caratterizzati dagli acquisti natalizi. L’Associazione auspica quindi che possa essere valutata urgentemente un’immediata riapertura dei negozi all’interno dei Centri Commerciali nei giorni festivi e prefestivi, così come nei fine settimana, considerando che si stima che i moltissimi giorni di chiusura nel mese di dicembre, incideranno con una perdita del 75% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

