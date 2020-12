LIVE Diretta Facebook con Roberta Lanfranchi

CREMONA (10 dicembre 2020) - Il sorriso e la dolcezza di Roberta Lanfranchi vestono i panni della solidarietà. Anche la conduttrice cremonese è tra i 15 testimonal del calendario di Fondazione Sospiro, il calendario di Cremona e dei cremonesi, da domenica 13 dicembre, giorno di Santa Lucia, in edicola con La Provincia. Roberta è in collegamento con i lettori della Provincia sul canale Facebook e sul sito del quotidiano. La intervista il direttore, Marco Bencivenga. Durante la diretta Facebook si potrà interagire e rivolgere a Roberta domande e curiosità.

15 anni, 15 mesi (proprio così), 15 vip, 15 ragazzi e ragazze disabili: per celebrare adeguatamente il quindicesimo compleanno, il calendario 2021 sarà infatti composto da quindici mesi e ci accompagnerà dal dicembre di quest’anno al febbraio (compreso) del 2022. E sempre giocando con il numero quindici, saranno quindici i ragazzi e le ragazze fotografati e altrettanti i vip. I personaggi sono tutti graditissimi ritorni, richiamati a sottolineare anche un affetto che non si è spento dopo il clic. Ed è un ulteriore modo per sottolineare che questo è un calendario storico (e antologico) in tutti i sensi. Rivedremo, tra gli altri, oltre a Roberta Lanfranchi gli altri i cremonesi Gianluca Vialli e Enzo Iacchetti appena tornato a condurre con strepitoso successo Striscia la notizia insieme con lo storico partner Ezio Greggio. Rivedremo poi Rosario Fiorello e Giorgio Panariello. L’unico a partecipare per la prima volta è invece Mario Balotelli.