VIDEO Cremona Top 300 Imprese in edicola con La Provincia

CREMONA (9 dicembre 2020) - Sarà in edicola mercoledì 16 dicembre, in regalo allegato a La Provincia di Cremona e Crema, Cremona Top 300 Imprese. Per la prima volta i dati di bilancio delle principali società di capitali della provincia raccolti e analizzati in un'unica pubblicazione: 84 pagine di analisi e tabelle con i fatturati 2019.

Scopri le 300 imprese cremonesi più performanti e i migliori bilanci nei sei macro-settori più significativi: Agroalimentare, Chimica, Commercio (all'ingrosso e ad dettaglio), Meccanica, Metallurgia e Servizi.