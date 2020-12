LIVE Conferenza stampa dell'assessore Cattaneo su dati Arpa 2019

MILANO (9 dicembre 2020) - Conferenza stampa dell'assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo per presentare i dati Arpa relativi al 2019 sulla produzione, gestione e sul recupero dei rifiuti solidi urbani (Rsu) in Lombardia. Presente Stefano Cecchin, presidente Arpa (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente) Lombardia.

