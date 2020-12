VIDEO In diretta dalla Camera il premier Giuseppe Conte

ROMA (9 dicembre 2020) - In diretta dalla Camera il premier Giuseppe Conte, comunicazioni in vista del Consiglio Europeo del 10 e 11 dicembre. "Porrò con urgenza l'esigenza che l'ambizioso programma di riforme Next Generation sia avviato nel più breve tempo possibile. I cittadini dei 27 stati membri non perdonerebbero un segnale che contraddica l'accordo raggiunto in sede europea", afferma Conte, sottolineando la necessità di "superare i veti ungherese e polacco"sul Recovery Plan. "Sosteniamo gli sforzi della presidenza tedesca per una soluzione rapida dello stallo".