È operativo il piano vaccini

CREMONA (9 dicembre 2020) - In vista dell’imponente campagna vaccinale anti Covid che coinvolgerà il Paese a partire dai primi mesi del 2021, e a pochi giorni dall’approvazione da parte dell’Agenzia europea del farmaco dei vaccini Pfizer e Moderna, il Governo ha indirizzato ai governatori e agli assessori regionali il piano per lo stoccaggio e la distribuzione sul territorio nazionale delle dosi del vaccino e il piano della somministrazione sul territorio «con la collaborazione fondamentale degli enti regionali»: a Cremona dovrebbero essere destinate 142.040 dosi, ora si attende l’esito ufficiale del confronto Stato-Regioni per sapere se quei numeri, inizialmente ipotetici, saranno confermati.

Già oggi, probabilmente, si saprà quali saranno i punti di stoccaggio in provincia, che dovrebbero corrispondere ai presidi delle due Asst, le aziende socio sanitarie: ospedale Maggiore di Cremona e Oglio Po e ospedale Maggiore di Crema. C’è anche l’ipotesi Rsa, ma per il momento non ci sono conferme.

