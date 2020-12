Addio ad Augusto Galli, politico cremonese ed ex cestista

CREMONA (2 dicembre 2020) - Il Coronavirus ha mietuto un'altra vittima illustre. Si è spento, all'età di 72 anni, all'ospedale Maggiore di Cremona, Augusto Galli, politico cremonese e per vent’anni presidente di Autostrade Centro Padane. Ma Galli era conosciuto in città anche per i suoi trascorsi cestistici, prima da giocatore di Floris, Sas e Ju-Vi Cremona in prima squadra (celebre il suo 'gancio cielo', la foto risale alla stagione 1969-1970), poi come allenatore del Corona Cremona. Era un grande amico fraterno di due altri personaggi celebri cremonesi, l'ex pugile Benito Penna e il Ct della canoa azzurra Oreste Perri.

