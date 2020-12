Fiorello: «Il fuoco si può domare»

CREMONA (2 dicembre 2020) - Romain Grosjean non vede l’ora di tornare in macchina — la monoposto della scuderia Haas — ad Abu Dhabi per gareggiare almeno nell’ultimo Gp di Formula 1 della stagione, in programma domenica 13 dicembre. Il pilota francese («Ho visto la morte in faccia, salvarmi è stato rinascere») in questo fine settimana sarà sostituito dal pilota di riserva Pietro Fittipaldi nel nuovo Gran Premio di Sakhir, già pensa di gareggiare a Yas Marina, ma per ora resta in ospedale. Il suo terrificante incidente è ancora impresso nelle menti di tutti quelli che hanno visto le drammatiche immagini attraverso le tv o i giornali. Tra questi «testimoni» c’è anche il numero uno del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cremona che, dall’alto della sua esperienza, dà una fotografia chiara dei quei paurosi attimi. «Se Grosjean è vivo — spiega il comandante Filippo Fiorello — è grazie all’elevato livello di sicurezza raggiunto nella Formula 1. Tecnologia e materiali sono all’avanguardia per scongiurare gli eventi tragici accaduti in passato».

A parte Halo, il sistema salvavita che consiste in una barra posta a protezione della testa, Grosjean ha rischiato di morire bruciato nell’auto. «In quell’incendio si sono raggiunte — continua il comandante — temperature elevatissime. Direi anche oltre i millecinquecento gradi e per fortuna i piloti indossano tute di una qualità eccelsa. In questo caso il materiale ignifugo ha retto e il pilota francese è riuscito a uscire dall’abitacolo. Tute ben diverse da quelle che indossiamo noi vigili del fuoco. In più i bolidi di Formula 1 sono creati con blocchi pronti a separarsi per aumentare ulteriormente la sicurezza».

In pista la squadra antincendio ha agito immediatamente... «L’intervento rapido è fondamentale quando si tratta di spegnere delle fiamme, anche nei nostri casi. Noi vigili del fuoco, comunque, non siamo specializzati sul tema dei Gran Premi. C’è da dire che se il pilota francese rimaneva ancora qualche secondo bloccato tra le fiamme avrebbe riportato danni molto seri, è andata bene».

