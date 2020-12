Pompieri in prima linea: un anno di superlavoro

CREMONA (2 dicembre 2020) - Le celebrazioni di Santa Barbara, patrona e protettrice dei Vigili del Fuoco, sono alle porte (4 dicembre) e per il comando provinciale di Cremona, che ha sede in via Nazario Sauro, è tempo di bilanci dopo un nuovo anno di superlavoro, vissuto come sempre in prima linea. Gli esperti che sanno come domare il fuoco, con coraggio e spirito di abnegazione ormai affrontano le più svariate «sfide» per salvare vite o mettere al sicuro il territorio. E davanti al pericolo non si lasciano intimidire. Dai «classici» spegnimenti degli incendi agli interventi di soccorso nelle abitazioni, nelle ditte o sulle strade. Interventi in casi di allagamenti o con danni causati dall’acqua, ma anche dissesti statici delle costruzioni o idrogeologici. Sono le principali voci dei quasi tremila interventi urgenti effettuati dai Vigili del Fuoco di Cremona nel periodo dal primo dicembre 2019 al 30 novembre 2020. All’ordine del giorno, non mancano comunque anche i soccorsi a persone e animali in incidenti di medio-bassa entità nella vita quotidiana. E ancora l’apertura di porte e finestre e il taglio di alberi pericolanti. Il raggio di azione nelle operazioni di soccorso dei vigili del fuoco è ormai a trecentosessanta gradi per un servizio 24 ore su 24.

