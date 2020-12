Cremona cerca turisti, la promozione è online

CREMONA (1 dicembre 2020) - «Turisti non ce ne sono, la mobilità fra province è vietata, per questo e a malincuore si è deciso di chiudere»: così si esprime Elena Piccioni di Target Turismo, l’agenzia che gestisce il front office del Servizio di Promozione Turistica, una chiusura necessaria e inevitabile, ma questo non vuoi dire che non si stia progettando la futura ripresa. «Non abbiamo avuto scelta, ma ci stiamo attrezzando per quando riapriremo e quando torneranno i turisti — continua —. In questo periodo sto partecipando a webinar di tour operator e lavorando su strategie di incoming legate a cultura, liuteria, arte, enogastronomia e turismo slow. Non dispero di poter aprire prima di Natale per i cremonesi e soprattutto se diverremo zona gialla. Stiamo lanciando la nostra Welcome Card come regalo natalizio, un modo per donarsi una visita in città con offerte e sconti di cui approfittare ad un anno dall’attivazione della card».

