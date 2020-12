Vaccino anti Covid, Cremona e Crema sono già attrezzate

CREMONA (1 dicembre 2020) - Gli ospedali di Cremona e Crema si preparano a ricevere le prime dosi del vaccino anti-Covid firmato Pfizer/BioNTech: la somministrazione dovrebbe partire già alla fine di gennaio. Le due strutture ospedaliere fanno parte della lista che i vertici di Palazzo Lombardia hanno provveduto a stilare e comunicare sia al Governo che al commissario straordinario per l’emergenza Covid, Domenico Arcuri. Dell’elenco fanno parte i 18 ospedali della regione – appartenenti a 11 diverse Asst – che sono già dotati delle strumentazioni necessarie per la conservazione del vaccino. Le fiale, infatti, vanno mantenute a una temperatura di -70 gradi all’interno dei cosiddetti ultracongelatori, dispositivi dotati di un sofisticato sistema di controllo della temperatura. La Regione ha in programma di acquistarne o noleggiarne almeno altri 90 attraverso una gara, che scadrà l’11 dicembre, del valore di 822 mila euro.

Il vaccino sviluppato da Pfizer/BioNTech necessita di essere somministrato in due dosi, da iniettare a tre settimane di distanza l’una dall’altra. Quello che arriverà presto anche negli ospedali della provincia di Cremona è un vaccino a Rna, come altri che sono attualmente in fase di sperimentazione: in buona sostanza, si basa sull’utilizzo della sequenza del materiale genetico del Coronavirus, ossia l'acido ribonucleico, il messaggero molecolare che contiene le istruzioni per costruire le proteine del virus. L'obiettivo è somministrare l’Rna messaggero che controlla la produzione di una proteina contro la quale viene innescata la reazione del sistema immunitario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO