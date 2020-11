Galimberti: "Con Regione e sindaci chiesta zona arancione"

CREMONA (27 novembre 2020) - Il sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti, ha postato questa mattina sul suo profilo Facebook il seguente messaggio: "In accordo con gli altri sindaci lombardi e con il governatore Fontana, abbiamo chiesto al ministro Speranza che Regione Lombardia passi in zona arancione, con apertura dei negozi da sabato e ritorno delle scuole medie in presenza da lunedì. La risposta arriverà oggi. Premiamo perché arrivi molto rapidamente. Certamente serve ancora una forte cautela sanitaria, anche come gesto dovuto ai malati che proprio ora stanno soffrendo e agli operatori sanitari che sono al loro fianco. Ma sappiamo altrettanto che la fatica di molti concittadini in città è grandissima. Proprio per questo il nostro impegno comunque continua quanto più possiamo, ad esempio per gli aiuti su cui non smettiamo di lavorare. E alle scuole pensiamo con sempre maggior preoccupazione, anche in ascolto di molte voci che arrivano sempre più forti dalla nostra comunità: il ritorno a scuola è un elemento essenziale per le ragazze e i ragazzi innanzitutto, per le loro famiglie e per tutta la comunità. A proposito, noi con Crema, Mantova e le nostre Province, abbiamo già sollecitato Regione e Governo perché il trasporto pubblico al rientro degli studenti sia gestito in maggior sicurezza!"

