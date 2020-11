LIVE Da piazza del Comune di Cremona il "funerale delle attività commerciali"

CREMONA (23 novembre 2020) - In piazza del Comune si celebra il funerale delle attività commerciali: la protesta, ideata e organizzata dal comitato spontaneo che raggruppa gli esercenti e le partite Iva cremonesi, mira a riaccendere il dibattito sulla situazione delle numerose attività penalizzate dalla convalida della zona rossa. Così come in occasione delle due iniziative precedenti – la pentolata e la merenda con pane e salame – i manifestanti promettono di portare in piazza una contestazione pittoresca, ma dai toni assolutamente civili per rivendicare il diritto il lavoro.

