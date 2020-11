Salernitana - Cremonese diretta ore 21

CREMONA (23 novembre 2020) - Una Cremonese alle prese con i propri problemi esistenziali contro una Salernitana che, grazie alla vittoria a tavolino sulla Reggiana, può compiere il salto in testa alla classifica in coabitazione con l’Empoli. Per i grigiorossi un ostacolo ulteriore nel posticipo che chiuderà questa sera (stadio Arechi, ore 21) l’ottava giornata di campionato.

I grigiorossi per ottenere la prima vittoria stagionale dovranno sfatare il tabù dello stadio campano dove non hanno mai strappato un successo. Per farlo occorre ritrovare la via del gol secondo il nuovo assetto tattico operato da Bisoli.

